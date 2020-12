Vaccino anti-Covid, si parte domenica 27: la prima vaccinata a Roma sarà una infermiera di 29 anni

Da domani l'Italia sarà tutta zona rossa, ma il 27 si iniziano le somministrazioni dei vaccini. Sono attese entro Natale le scorte di vaccino Pfizer destinate all'Italia: le prime 9.750 dosi che dal Belgio arriveranno, scortate dai carabinieri, allo Spallanzani di Roma, e poi distribuite ai 21 siti principali di riferimento. La prima vaccinata il 27 dicembre sarà un'infermiera romana, che lavora proprio allo Spallanzani, di 29 anni. Intanto un caso della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto, provincia di Ancona, pare senza collegamenti diretti con la Gran Bretagna, che nel frattempo ha rilevato una ulteriore variante del virus, pare legata al Sud Africa. Anche Papa Francesco nei giorni scorsi è stato sottoposto al tampone in Vaticano, a quanto pare in seguito a positività di due cardinali. Stando ai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, calano al 38% i posti letto occupati da pazienti Covid, finalmente sotto la soglia di allerta del 40%, mentre le terapie intensive sono ancora un punto percentuale sopra, essendo occupate al 31%.





I dati odierni vedono un incremento di 14.522, su oltre 175mila tamponi, con tasso di positività all'8,3%; calano terapie intensive (2.624, -63) e reparti Covid (24.546, -402), ma i decessi superano la soglia dei 70mila complessivi (70.395), 553 da ieri. L'Emilia Romagna si dice pronta a rientrare a scuola il 7 gennaio e garantire il 75% delle presenze alle superiori, potenziando i trasporti e ridefinendo gli orari di ingresso dove serve. 10 milioni di km di servizi aggiuntivi e 522 bus in Regione, di cui 47 a Rimini, dove però gli orari degli istituti scolastici rimarranno invariati, così come quelli di Forlì-Cesena e Ravenna. Sono 1.129 i nuovi positivi (639 asintomatici), per un rapporto coi tamponi effettuati, quasi 18mila, che scende al 6,3%. Stabili i pazienti di terapia intensiva (207, -3), mentre calano di 88 quelli negli altri reparti Covid (2.803). 71 i decessi, 9 a Rimini, 4 donne (di 87, 88, 89 e 98 anni); 5 uomini (di 56, 83, 84, 87, 88 anni), dove i casi in più sono 134 (45 sintomatici). Su 498 casi in più nelle Marche, il numero più alto è a Pesaro Urbino, 149.





E mentre l'Eliseo riferisce che le condizioni del presidente francese Macron “presentano segni di miglioramento”, negli Stati Uniti, che martedì hanno registrato un nuovo record di vittime, 3.239, e di contagi in un giorno, oltre 201mila, per un totale che supera ormai i 18 milioni, l'amministrazione di Donald Trump ha raggiunto un accordo con Pfizer per acquistare altre 100 milioni di dosi di vaccino, raddoppiando così la fornitura: entro fine luglio, è l'obiettivo, saranno immunizzati 100 milioni di americani.