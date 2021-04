Valle d'Aosta unica Regione d'Italia in zona rossa. In provincia di Latina 80 indiani positivi

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

E' la Valle d'Aosta l'unica Regione a passare in zona rossa, mentre in arancione sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre in giallo, ma è pronta la zona rossa anche in provincia di Latina, dove ieri è stata rilevata la positività di 80 cittadini indiani su 550 tamponi. Il vaccino Pfizer-BioNTech ha chiesto autorizzazione all'agenzia europea per il farmaco per estendere l'utilizzo del suo prodotto anche ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni, come già accaduto negli Stati Uniti. Secondo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Brusaferro, il fatto che cali l'età media dei casi Covid in Italia, a 42 anni, è una prova indiretta della vaccinazione.









L'incremento sui casi totali è di oltre 13mila (13.446, su 338.771 tamponi); continua la lenta discesa di terapie intensive (2583, -57) e ricoveri ordinari (18.940, -411), così come lentissimo è il calo delle vittime, 263 da ieri. In Emilia Romagna tornano a crescere i contagi, sopra i 1.200 (1.206), per una percentuale di positività del 3,9% sui tamponi (30.758). In calo indicatori ospedalieri (226 terapie intensive, -8; 1.732 reparti Covid, -32). 17 i decessi, nessuno a Rimini, che registra 86 casi in più (40 sintomatici). E mentre la Turchia ha approvato l'uso di Sputnik per le emergenze, in India e in Brasile mancano i vaccini: il governatore di Delhi ha invitato la popolazione a non mettersi neanche in coda, perché non ci sono dosi, e in Brasile il ministro della Salute ha lanciato un appello affinché i Paesi con dosi in eccesso li donino al Brasile prima possibile.