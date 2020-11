Vandali nella notte di Halloween a Riccione: danneggiati stabilimenti balneari e arredi urbani

Paratie frangi vento divelte, porte delle cabine sfondate, vetri in frantumi e arredi urbani devastati. Un raid vandalico in piena regola quello che, nella notte di Halloween, ha visto finire nel mirino di alcuni teppisti la zona di viale Torino a Riccione. Praticamente tutti gli stabilimenti balneari, fino al confine con Misano, hanno registrato dei danneggiamenti.

Solo questa mattina, quando i primi passanti hanno notato la devastazione, è scattato l'allarme coi bagnini che si sono precipitati in spiaggia per la conta dei danni che ad una prima impressione sarebbero ingenti. Scattata la segnalazione ai Carabinieri di Riccione che, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno iniziato le indagini per cercare di individuare gli autori.