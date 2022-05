VIDEO | Riccione: scontro auto-scooter, giovane elitrasportato al Bufalini

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Riccione. A scontrarsi, in via Castrocaro, uno scooter Yamaha Tmax e una Ford Fiesta. Il motociclista, ventenne, è caduto rovinosamente a terra. I sanitari del 118 accorsi hanno subito all'allertato l'eliambulanza che ha trasportato lo scooterista all'ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. Ferite più lievi per la donna alla guida dell'utilitaria, portata all'”Infermi” di Rimini dopo l'impatto con l'airbag. Dalle prime testimonianze - che dovranno trovare conferma dai rilievi della Polizia locale -, pare che lo scooter stesse sorpassando l'auto quando questa ha iniziato una svolta a sinistra.

Nel video, i rilievi della Polizia locale e l'arrivo dell'eliambulanza