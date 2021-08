Villa Verucchio: ruba portafoglio in centro commerciale, 49enne scoperta e denunciata

Una 49 enne di Coriano è stata denunciata per furto. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una donna di Verucchio: si è presentata ai Carabinieri di Villa Verucchio riferendo ai militari che, mentre stava facendo la spesa all’interno del centro Commerciale Valmarecchia, le era sparito il portafoglio con il denaro ed i documenti. I militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza interna del Centro Commerciale riuscendo così a vedere il momento del furto. In Seguendo la donna, attraverso le telecamere della zona. sono riusciti anche a vedere che la ladra si era allontanata dal posto a bordo di un’autovettura di colore scuro che presentava due vistose ammaccature sul lato destro. Dai particolari ricavati dalle immagini, ossia la statura, la corporatura e la fisionomia della donna nonché dalle immagini dell’auto usata della fuga i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autrice, una 49enne, residente a Coriano, ora deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “furto aggravato”.