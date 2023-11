Violenza donne, arriva in Questura “Una stanza tutta per sé”

Un luogo sicuro e riservato, dedicato alle donne, ma più in generale, a soggetti vulnerabili, vittime di violenza, abusi e maltrattamenti. Un ambito di accoglienza per ricevere assistenza dedicata dal personale specializzato della Questura, pronta a raccogliere denunce e testimonianze. Arriva anche a Rimini “Una stanza tutta per sé”, realizzata nell'ambito del percorso promosso da Soroptimist Club di Rimini, grazie ad una collaborazione fattiva fra il Club e la Questura.

Taglio del nastro alla presenza delle autorità con una forte componente femminile: il Prefetto Rosa Maria Padovano, la vice sindaca Chiara Bellini, il Procuratore della Repubblica, Elisabetta Melotti, il Questore di Rimini, fresca di nomina, Olimpia Abbate.

Ed è la Presidente del Soroptimist Club a spiegare il valore di un luogo dedicato all'ascolto di chi vive storie di dolore: “La stanza è un altro passo nel percorso contro la violenza di genere” – dice Maddalena Gamberini – E' la quarta in provincia, grazie alla collaborazione fra associazioni, istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza. “Solo lavorando insieme – aggiunge – riusciremo a scardinare una mentalità inaccettabile in una società moderna, paritaria e inclusiva. Accanto alla stanza, messo a disposizione un locale con giochi per i bambini che accedano al servizio insieme alle madri, realizzato con il contributo di note aziende, locali e internazionali, che hanno donato l'arredo. Ancora, consegnato al personale della Questura il kit valigetta, funzionale a raccogliere testimonianze fuori dalla sede.

Ad oggi, Soroptimist ha realizzato oltre 240 'Stanze tutte per sè' nelle varie sedi delle forze dell'ordine. Sul Titano, “Una stanza per te” arriva nel marzo 2021, presso l’Ufficio Violenza di genere della Gendarmeria, sempre su impulso di Soroptimist Club San Marino, quale aiuto alla donna nell'affrontare il delicato momento della denuncia, in un ambiente protetto.