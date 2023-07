Viserba: entra nella macchina di una donna e tenta di rapinarla, arrestato

Momenti di paura per una donna che aveva sorpreso nei pressi della stazione di Viserba un italiano di 45 anni mentre stava tentando di rompere la catena di una bicicletta con un martello. La signora aveva accompagnato i bambini dalla madre e, proprio in quel momento, il 45enne aveva iniziato ad inveire contro la sua figlia grande. Spaventata, era quindi rientrata in macchina per spostarla in un luogo sicuro, ma in quel momento l'uomo è entrato nel veicolo e l'ha minacciata di morte con il martello. La donna, terrorizzata, è scappata e ha trovato rifugio in un bar, dove ha avvisato la Questura. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente e hanno sorpreso l'uomo, che ha tentato di aggredirli e li ha minacciati. È stato quindi arrestato e portato in casa circondariale.