Viserba: sgomberato l’ex albergo Aurum

La Polizia Municipale, ha sgomberato in mattinata, per motivi igienico-sanitari, l’ex albergo AURUM di Viserba in via Giuliano Dati, 134/. In seguito all’ordinanza urgente dell’aprile scorso. L' operazione è iniziata senza problemi alle otto, trovando nove persone – tutte adulte – che nonostante l’ordinanza ancora vivevano all'interno. La struttura è stata restituita alla proprietà con la prescrizione obbligatoria di vietarne gli accessi. La Municipale, aiutata da Polizia e Carabinieri, vi ha trovato la stessa situazione di grave degrado igienico-sanitario, già accertata nel corso delle precedenti ispezioni dall'Ausl: sporco diffuso, insetti striscianti, rifiuti ingombranti all’ ingresso, sui pianerottoli delle scale e nei corridoi, mancanza di vetrate alle finestre ed ai balconi, nessun riscaldamento ma la presenza di numerose crepe, intonaco incrostato, muffa e umidità diffusa alle pareti.