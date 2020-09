Visita istituzionale del Prefetto ai Vigili del Fuoco

Il Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, ha visitato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Ad accogliere il Prefetto è stato il Comandante Provinciale Gianfranco Tripi con lo staff direttivo tecnico ed operativo del Comando. Ha poi incontrato il personale vigile del fuoco ed amministrativo nel piazzale della caserma, dove erano disposti i principali automezzi di soccorso in dotazione.

Nel corso della visita il Prefetto ha potuto prendere visione dell’organizzazione del Comando e del sistema di gestione del soccorso dei VVF visitando la Sala Operativa, la Sala Crisi e approfondendo il tema delle sempre maggiori competenze acquisite dal Corpo Nazionale, poi si è spostato nel distaccamento dei vigili del fuoco ubicato all’interno dell’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini e San Marino, destinato al soccorso antincendio in caso di incidenti di aeromobili.

Il personale delle altre sedi distaccate del Comando, a Cattolica e Novafeltria, hanno potuto seguire la visita in videoconferenza. Dal rappresentante di Governo parole di apprezzamento per l’impegno e l’opera dei Vigili del Fuoco in generale e di quelli riminesi in particolare, in un contesto complesso per le caratteristiche del territorio e per le peculiarità socio- economiche. Mentre il Comandante Tripi ha evidenziato la sinergia fra tutti gli enti del territorio deputati al soccorso, sotto il fondamentale coordinamento ed impulso della Prefettura.