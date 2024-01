Alabama: eseguita la prima condanna a morte con l'azoto

Il boia colpisce in Alabama, dove Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto. È la prima volta che tale controversa tattica viene usata negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata introdotta l'iniezione letale nel 1982. Il 59enne Smith è stato dichiarato morto alle 20:25 locali, dopo che l'esecuzione è stata rimandata di alcune ore per attendere l'esito dell'ultimo appello alla Corte suprema americana.

Per l'Onu il metodo di esecuzione con l'azoto, usato nella notte per giustiziare un detenuto in Alabama, "potrebbe essere una tortura".