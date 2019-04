Appello di Guaidó alla rivolta militare

Il leader dell'opposizione Juan Guaidó ha lanciato un appello ad una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez. "Il momento è adesso", ha detto Guaidò. Scontri sono stati registrati tra l'esercito di Maduro e i militari che appoggiano Guaidó di fronte alla base aerea La Carlota. Lo ha mostrato in diretta la tv governativa Telesur. Durante il collegamento si sono viste strisce di fumo nel cielo, uditi colpi d'arma da fuoco e si è vista l'attività dei militari fedeli a Maduro.