Assange atterrato in Australia: non potrà tornare negli Usa senza autorizzazione

Julian Assange ha patteggiato con la giustizia Usa dichiarandosi colpevole davanti al tribunale del territorio americano di Saipan, nel Pacifico. Il fondatore di Wikileaks si è voluto togliere però un sassolino dalla scarpa: il Primo emendamento e la Legge sullo spionaggio sono "in contraddizione tra loro", ha detto davanti alla corte. L'aereo che lo trasportava è atterrato in Australia, a Camberra. Ad attenderlo in aeroporto la moglie Stella e i famigliari. Lo riporta il Guardian. Non potrà tornare più negli Usa senza autorizzazione, specifica il Dipartimento di Giustizia americano.