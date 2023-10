Assedio totale a Gaza, Onu: è "proibito" dal diritto internazionale umanitario

Circa 200 obiettivi di Hamas e della Jihad sono stati colpiti dall'aviazione israeliana la notte scorsa a Gaza, soprattutto a Rimal e Khan Yunis. L'esercito annuncia anche di avere il "pieno controllo" del confine con Gaza. Intanto l'Anp porta a 704 il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza, tra cui 143 bambini. I feriti sono circa 4.000. Monito delle Nazioni Unite: l'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario.

Intanto sono atterrati a Pratica di Mare i due aerei militari che hanno riportato in Italia i 200 connazionali che hanno voluto lasciare Israele. In programma altri due voli militari.

Mondo in apprensione per la guerra in Medio Oriente. Ieri sera colloquio tra Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak: dai 5 leader "fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas". Gli Usa e gli alleati affermano di riconoscere "le legittime aspirazioni del popolo palestinese" ma che "sosterranno" lo Stato ebraico "nei suoi sforzi per difendersi". Gli Stati Uniti annunciano nuovi aiuti a Israele nei prossimi giorni, specificando che non invieranno soldati.

E l'effetto guerra si fa già sentire anche sull'energia, con l'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Ed è panico bollette e carburanti. Scenario che potrebbe portare il Governo a rivedere i numeri della Nadef, oggi alle commissioni Bilancio e domani in aula al Parlamento.