Bbc: 'I rottami trovati sono del sommergibile disperso'

Fra i rottami trovati dal robot impegnato nelle ricerche del Titan ci sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile disperso sulle orme del Titanic. Lo riporta la Bbc citando un esperto e un amico dei passeggeri.

"La sicurezza è un puro spreco. Se si vuole rimanere al sicuro non ci si deve alzare dal letto, non si deve entrare in macchina, non si deve fare niente". Lo disse in un podcast del 2022 Stockton Rush, il fondatore e amministratore delegato di OceanGate, la società a cui fa capo il sommergibile disperso sulle orme del Titanic. Le parole di Stockton, recuperate dai media americani, assumono ora un nuovo significato alla luce della scomparsa del sommergibile.