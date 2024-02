Ursula von der Leyen si candida per un secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Lo ha confermato in conferenza stampa a Berlino. La direzione federale della Cdu ha proposto all'unanimità il suo nome in vista del congresso del Partito Popolare Europeo, in programma il 6 e 7 marzo a Bucarest, quando la candidatura sarà ufficializzata.