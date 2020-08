Coronavirus: forte crescita di contagi in Romania

Preoccupa la situazione in Romania. Da ieri 1.415 nuovi casi, restando il Paese dei Balcani maggiormente colpito dall'epidemia e uno dei più importanti focolai di contagio in Europa. Negli Stati Uniti registrati nelle ultime 24 ore quasi 47.000 nuovi casi di coronavirus e altri 1.074 morti. La pandemia continua a espandersi con forza anche in Argentina, dove nelle ultime 24 ore ha causato 241 morti, un record per un solo giorno, portando il totale generale dei decessi da marzo a più di 5.000.

In Croazia oggi, con 130 nuovi casi, si registra il secondo giorno peggiore dall'inizio dell'epidemia. Sono 1226 i nuovi casi di contagio registrati in Germania nel giro di 24 ore, stando all'Istituto Robert Koch, e il ministro della salute Jens Spahn ha espresso preoccupazione, per la diffusione dell'epidemia che ha raggiunto i livelli di maggio.