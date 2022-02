Crisi ucraina: alta tensione fra Russia e Regno Unito. Mosca evacua staff non essenziale da ambasciata Kiev

Ore segnate da un accumularsi di tensioni ed elementi di criticità. E l'incontro odierno fra i ministri agli Esteri di Russia e Regno Unito non ha certo aiutato a rasserenare gli animi; tanto che Sergei Lavrov ha parlato del faccia a faccia come di una conversazione “tra un muto e un sordo”. Sottolineando come approcci ideologizzati, ultimatum e minacce dell'Occidente non portino a nulla. Liz Truss ha invece definito retorica da “Guerra Fredda”, quella di Mosca. Il Premier Johnson, dal canto suo, non ha escluso la possibilità di un'assistenza militare, all'Ucraina, qualora fosse attaccata. Step ulteriore, dunque, rispetto alla dure sanzioni già minacciate da Washington; ma che non deve sorprendere, visto lo zelo atlantista di Londra: tradizionalmente ostile al Cremlino.







Decisamente più concreta, insomma, nell'ottica di una ripresa del dialogo, la recente iniziativa diplomatica del Presidente francese Macron, che ha puntato tutto sulla carta di una reale implementazione degli accordi di Minsk. Solo il tempo dirà se sia davvero praticabile. Sempre che la situazione non precipiti all'improvviso, ad esempio per un incidente dagli effetti imprevedibili; visto il massiccio dispiegamento di truppe e mezzi militari nell'area. La NATO sta rafforzando i propri dispositivi; mentre Russia e Bielorussia hanno avviato proprio oggi esercitazioni militari congiunte. Pianificate da tempo, a dire il vero, ma che Kiev vede come una forma di “pressione psicologica”. La notizia forse più inquietante, di questa giornata, viene tuttavia da Mosca, che ha invitato il personale non essenziale, nella sua ambasciata in Ucraina, a lasciare temporaneamente il Paese.