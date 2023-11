È morto Henry Kissinger. Nel 1976 l'incontro con il Segretario agli Esteri Ghironzi

E' morto all'età di 100 anni l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. A luglio aveva incontrato la Meloni. L'ambasciatore cinese Xie ha salutato "un vecchio amico" definendo la sua morte "una perdita tremenda" non solo per Cina e Usa ma per "il mondo" intero. Gli Stati Uniti hanno perso "una delle voci più sicure e ascoltate in politica estera", ha commentato l'ex presidente americano George W. Bush.

Nell'ottobre del 1976 l'allora Segretario agli affari Esteri, Giancarlo Ghironzi, volò a Washington per incontrare il Segretario di Stato Usa, in occasione del bicentenario della nascita degli Stati Uniti. Un incontro che ricorda la Segreteria Affari Esteri, che lo ricorda come "un uomo che ha segnato la storia politica degli Stati Uniti d’America negli ultimi decenni del secolo scorso, con grande lungimiranza, e capacità di lettura degli scenari geopolitici di quel lungo periodo". "Ho incontrato Kissinger il 10 ottobre 2008 a NY", ricorda il consigliere Paolo Rondelli, all'epoca Ambasciatore sammarinese negli Usa. "L’allora capo del Protocollo del Presidente Bush organizzò una visita per gli ambasciatori stranieri alla Borsa per la cerimonia di apertura delle contrattazioni e a seguire una colazione con l’ex Segretario di Stato Kissinger ospite. Già ultra ottantenne, estremamente lucido, ci dilettò con una relazione sulla sua visione politica e su come l’evoluzione della geopolitica mondiale stava cambiando gli equilibri del mondo. Un bellissimo ricordo".

Autore della celebre frase "il potere è il massimo afrodisiaco", l'eredità del machiavellico statista continuerà ad essere discussa tra chi lo considera un genio diplomatico e chi un genio del male. Astuto manipolatore e influente fino agli ultimi giorni, per l'ex quindicenne ebreo in fuga dall'Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale il mondo era un gigantesco puzzle in cui ogni pezzo giocava un ruolo importante e distinto verso un unico fine: gli Usa come superpotenza internazionale anche al prezzo di interventi di realpolitik sullo scacchiere mondiale giudicati da molti brutali ed illegittimi, come il bombardamento e l'invasione della Cambogia e il sostegno al colpo di Stato di Augusto Pinochet in Cile del 1973 che defenestrò Salvador Allende. In queste ultime settimane, dallo scoppio della guerra a Gaza, Kissinger non è mai intervenuto pure essendo stato uno dei protagonisti del conflitto del Kippur che vide Israele vincitrice nel 1973. Tra i suoi ultimi impegni pubblici, un incontro nella residenza a Washington dell'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia con la premier Giorgia Meloni lo scorso luglio.

Nello stesso mese Kissinger incontrò a Pechino il presidente Xi Jinping e alti funzionari del Partito comunista cinese. Per il politologo Robert Kaplan, Kissinger è stato il più grande statista bismarckiano del Ventesimo secolo. Con un occhio attento anche sull'Italia, di cui Kissinger, amico intimo di Gianni Agnelli, apprezzava il ruolo nel Patto atlantico pur avendo il Partito comunista più potente d'Occidente. In occasione del suo centesimo compleanno sul Washington Post, il figlio David, interrogandosi sulla eccezionale vitalità fisica e mentale di un uomo che ha seppellito ammiratori e detrattori a dispetto di una dieta a base di bratwurst e Wiener schnitzel, individuò la ricetta nell'inesauribile curiosità paterna per le sfide esistenziali del momento: dalla minaccia delle atomiche negli anni '50 all'intelligenza artificiale su cui due anni fa scrisse il penultimo libro, 'The age of Ai: and our human future', a cui ha fatto seguito 'Leadership: Six studies in world strategy'.

Da bambino, si diceva, era troppo timido per parlare in pubblico. Straniero nella nuova patria dopo la fuga dalla Germania nel 1938, Heinz divenne Henry e imparò a esprimersi in perfetto inglese conservando sempre l'accento tedesco. Si fece largo prima a Harvard, poi a Washington, fino a raggiungere, complice Nelson Rockefeller, il tetto del mondo al servizio di due presidenti: Richard Nixon e, dopo il Watergate, Gerald Ford. Kissinger concentrò nelle sue mani ogni negoziato, rendendo superfluo il lavoro della rete diplomatica: dalla prima distensione verso l'Urss al disgelo con la Cina, culminato nel viaggio di Nixon a Pechino. Gli accordi di Parigi per il cessate il fuoco in Vietnam dopo quasi 60 mila morti Usa gli valsero un controverso premio Nobel per la Pace: due giurati si dimisero per protesta. Kissinger fu di fatto un presidente ombra, anche se la scrivania dell'Ufficio ovale restò sempre per lui un miraggio impossibile per il fatto di non essere nato negli Usa. La sconfitta di Ford e l'elezione del democratico Jimmy Carter segnarono la fine della sua carriera pubblica, non dell'impegno in politica estera attraverso gruppi come la Trilaterale.

Dopo aver lasciato il governo nel 1977, Kissinger fondò il celebre studio di consulenza Kissinger Associates, attraverso la cui porta girevole passarono ministri e sottosegretari e i cui clienti erano governi mondiali grandi e piccoli. Ed è stato proprio il suo studio a dare la notizia della sua morte.