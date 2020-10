È morto Sean Connery. Il Dg Carlo Romeo: "si incarnava in una storia mantenendo il suo sorriso"

Nel video il ricordo del Dg Carlo Romeo

Addio a Sean Connery, per il cinema una legenda. Famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione di James Bond in sette film nella saga dello 007 al servizio di Sua Maestà nata nel 1953 da Ian Fleming. Orgogliosamente scozzese e indipendentista, la sua carriera ha attraversato decenni, ha vinto l'Oscar nel 1988 da non protagonista per Gli intoccabili con De Niro e Costner, due premi Bafta e tre Golden Globe. Nominato Sir dalla Regina nel 2000, è stato protagonista anche di Indiana Jones e l'ultima crociata, Caccia a ottobre rosso, The rock e Highlander. Aveva 90 anni. Era malato da tempo, è morto nel sonno alle Bahamas.





"La Scozia è in lutto". Lo scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. "Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati", continua. "Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un'icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo". San Marino Rtv lo aveva celebrato con un servizio che ripercorreva la sua straordinaria carriera.

