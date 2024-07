Elezioni americane. Trump: "Ho Dio dalla mia parte", Biden pronto a lasciare

Donald Trump ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di Milwaukee. Poi ha spiegato di essere sopravvissuto perché "avevo Dio dalla mia parte". Dopo aver reso omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso durante il comizio di sabato in Pennsylvania, ha invitato a non "demonizzare" le idee politiche dell'opposizione. "Ripristineremo la pace in America e nel mondo" ha assicurato, facendo riferimento alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. E promesso di rilanciare il suo piano per tagliare le tasse. 'Il primo giorno della presidenza estenderò le trivellazioni petrolifere e completerò il muro col Messico'.

Il presidente Usa Joe Biden sembra essere sempre più vicino al ritiro. Nancy Pelosi ha detto ai democratici della Camera di essere convinta che Biden "potrebbe convincersi presto a lasciare". Anche i mega donatori democratici sono convinti che Joe Biden sia vicino al ritiro. Per il Financial Times, diversi miliardari di Wall Street e Hollywood hanno minacciato di interrompere i finanziamenti e hanno mandato il messaggio ai leader del partito.

Secondo un nuovo sondaggio, Donald Trump ha aumentato il suo vantaggio su Joe Biden dopo l'attacco: avrebbe il 52% delle preferenze contro il 47%. Cambia poco nel caso di un confronto contro la vicepresidente Kamala Harris, al 48%, contro il 51% dell'ex presidente.