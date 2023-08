Espone bandiera LGBT+ nel suo negozio, uccisa in California

La proprietaria di un negozio a Cedar Glen, sulle montagne di San Bernardino, in California, è stata uccisa da un colpo di pistola sparato da un uomo dopo un litigio per la bandiera Lgbtq+ esposta fuori dal locale. Si chiamava Laura Ann Carleton e aveva 66 anni, riporta la polizia. Funzionari dell'ufficio dello sceriffo hanno spiegato che un uomo sospetto "ha fatto diverse osservazioni denigratorie sulla bandiera arcobaleno che si trovava fuori dal negozio di abbigliamento della donna prima di sparare a Carleton". L'assassino è fuggito, ma gli agenti sono riusciti a localizzarlo e lo hanno ucciso a colpi di arma da fuoco al termine di uno scontro. Carleton lascia il marito e nove figli. Un gruppo Lgbtq+ nella vicina Lake Arrowhead ha affermato che la donna non si identificava come membro della comunità Lgbtq+, ma "aiutava e difendeva tutti".