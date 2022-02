Expo 2020 Dubai: superati i 150mila ingressi a San Marino, identikit dei visitatori

Arrivano perlopiù dall'India, dagli Emirati Arabi e dagli altri Paesi del Golfo, sono interessati soprattutto alla storia e alla geografia del Titano. E' l'identikit dei visitatori del Padiglione di San Marino, che in questi giorni hanno superato quota 150mila. La domenica è diventata una delle giornate più affollate ad Expo, da quando gli Emirati Arabi, dal primo gennaio, hanno cambiato il loro calendario, adattandosi al weekend internazionale: il fine settimana non è più, come prima, venerdì e sabato, secondo la settimana islamica, ma sabato e domenica. Decisione presa per allineare il più possibile l’economia del Paese ai mercati globali.

Tra i padiglioni più visitati, in testa ci sono sempre Arabia Saudita, Germania ed Emirati Arabi, mentre tra quelli più piccoli San Marino continua ad essere il più apprezzato, tanto che in molti tornano più di una volta, per approfondire i contenuti o acquistare i prodotti in vendita nello shop. Ad accoglierli i volontari, che ogni giorno spiegano nei dettagli tutte le aree del padiglione e si trovano a rispondere anche alle domande più strane.

Nel video le interviste a Luca Canini, volontario padiglione San Marino e Maya Tentoni, volontaria padiglione San Marino.