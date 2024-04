Forte scossa a Taiwan: morti e feriti. Scongiurato pericolo tsunami

Fortissimo terremoto a Taiwan. All'1:58 ora italiana l'isola ha tremato per una scossa di magnitudo 7.4, poco dopo seguita da una di magnitudo 6.4 e da altre minori. Al momento la città più colpita è Hualien. Il crollo di edifici e le frane hanno provocato al momento 7 morti e centinaia di feriti. L'ipocentro, cioè la profondità del sisma, è calcolato a 12 chilometri sotto la superficie terrestre. Attualmente migliaia di persone – si stima circa 90mila – sono senza elettricità.

Da subito è stata diramata l'allerta per un possibile tsunami che avrebbe potuto coinvolgere, oltre a Taiwan, anche Giappone e Filippine; minaccia poi rientrata.

Il sisma è stato avvertito anche sulla costa orientale della Cina e nelle Filippine. “Quello che ha interessato Taiwan è stato il terremoto più forte degli ultimi 25 anni”, ha dichiarato il centro sismologico di Tapei.

Hualien si trova sulla costa orientale dell’isola di Taiwan, circa 130 chilometri a sud di Taipei, la capitale dell’isola. Si trova in una zona prevalentemente montuosa, motivo per cui il terremoto ha causato diverse frane che hanno bloccato le strade e i tracciati ferroviari.



Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio cinese per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha espresso la preoccupazione di Pechino per il terremoto che ha interessato Taiwan e inviato un messaggio di cordoglio ai “connazionali di Taiwan colpiti dal disastro”. Ha ribadito che la Cina è disposta “a fornire assistenza in caso di catastrofe”. Anche il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha dichiarato di essere profondamente rattristato dalla notizia del terremoto e ha definito Taiwan il “vicino d'oltremare” del Giappone.