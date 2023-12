Gaza: assemblea straordinaria Onu per cessate il fuoco e rilascio incondizionato degli ostaggi

Dopo il veto americano sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un "cessate il fuoco umanitario" a Gaza, domani prenderà il via una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU. L'incontro è stato richiesto dai rappresentanti dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo. Secondo fonti diplomatiche, l'Assemblea Generale, le cui risoluzioni non sono vincolanti, dovrebbe pronunciarsi su un testo che in gran parte ricalca quello respinto venerdì dal Consiglio di Sicurezza.

La bozza di risoluzione, secondo indiscrezioni, esprime preoccupazione per la "catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", chiede un immediato cessate il fuoco umanitario, la protezione dei civili e il rilascio "immediato e incondizionato" di tutti gli ostaggi. Intanto, in mattinata, le sirene di allarme anti razzo sono tornate a risuonare a Tel Aviv, nel centro e nel sud di Israele, a ridosso dello Striscia, mandando la gente nei rifugi. Sale a 104, 7 in più di ieri, il numero di militari israeliani rimasti uccisi nelle operazioni a Gaza mentre le vittime palestinesi sono circa 18.000.