Gaza: tregua scaduta, ripresi i combattimenti nella Striscia

Alle 7 locali, le 6 in Italia, è ufficialmente scaduta la tregua tra Israele e Hamas. L'esercito dello Stato ebraico ha annunciato su Telegram la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza, accusando Hamas di aver violato la tregua. Poco prima, infatti, un razzo lanciato da Gaza era stato intercettato dal sistema di difesa israeliano. L'esercito israeliano sta conducendo una serie di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza.

Sembra dunque saltata la possibilità dell'ennesima estensione della tregua, come peraltro aveva anticipato il Wall Street Journal. Giovedì Hamas si era detto "disponibile a prolungare la tregua" in vigore dal 24 novembre, ma tornando a colpire Israele. L'ultimo attacco è avvenuto a Gerusalemme: due assalitori armati hanno aperto il fuoco ad una fermata del bus sulle persone in attesa, uccidendo tre civili.

Intanto il New York Times ha svelato che Israele era a conoscenza del piano di Hamas già un anno prima dell'attacco del 7 ottobre. Aveva, però, ritenuto il dossier troppo ambizioso e difficile da realizzare.