Giappone: sale il bilancio delle vittime, nuova scossa magnitudo 5.5

Un'altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del Giappone: lo riporta sul suo sito l'Agenzia meteorologica nazionale. Non sono stati emessi allerta tsunami. Il nuovo sisma è stato registrato alle 10:54 ora locale (le 2:54 in Italia) nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 km. Per il momento non ci sono notizie di ulteriori vittime, feriti o danni. Sale a 62 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Giappone centrale il giorno di Capodanno.