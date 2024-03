Giorgia Meloni: "Non ho avuto bisogno di arrivare al governo per garantire sostegno a Ucraina”

"Ho sentito parlare di una posizione non chiara del governo. Penso che oggettivamente non sia sostenibile la tesi per cui la posizione del governo italiano al cospetto mondo non si in linea sul tema Ucraina". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla Camera, per la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. "Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina – aggiunge - in entrambi i casi contano decisioni e i voti”. Disgelo intanto con Matteo Salvini mentre Giuseppe Conte attacca: “Giorgia Meloni ha messo l'Italia in un vicolo cieco. Negoziare le migliori condizioni per l'Ucraina è l'unico modo per evitare la terza guerra mondiale".

A Kharkiv le forze russe hanno bombardato un quartiere della città uccidendo almeno quattro civili e ferendone altri cinque. Secondo il sindaco della città del Donbass sotto le macerie dell'edificio colpito potrebbero esserci delle persone sepolte. L'Unione Europea da l'ok alla prima tranche di 4,5 miliardi di euro dello strumento per sostenere gli investimenti ucraini da 50 miliardi totali. Nella bozza della conclusioni il Consiglio Europeo sottolinea la necessità "imperativa" di una "preparazione militare-civile rafforzata” e di una "gestione strategica delle crisi nel contesto dell'evoluzione del panorama delle minacce".