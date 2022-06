Giornata Mondiale del Rifugiato, l'Italia a sostegno di tutte le popolazioni in difficoltà

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l'Italia contribuisce con responsabilità al dovere morale e giuridico di solidarietà, assistenza e accoglienza dei rifugiati. L'intento è quello di assicurare pieno sostegno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e promuovere nelle sedi europee un impegno incisivo e solidale in materia di migrazioni e asilo. In un momento storico come questo, in cui il mondo guarda e tenta di aiutare il popolo ucraino, si vuole dare il proprio contributo nell'assistenza e accoglienza dei rifugiati. L’UNHCR si unisce a coloro che in Italia si mettono a disposizione per individuare soluzioni durature e sostenibili che permettano ai rifugiati di superare i traumi, mettere a frutto il proprio talento e contribuire al paese che li ha accolti. “Desidero manifestare la riconoscenza della Repubblica a quanti si adoperano per alleviare le sofferenze e garantire l'accesso dei profughi ai servizi di base”. - Dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e continua - “L'azione a favore dei rifugiati va rafforzata ora, nei momenti di accentuata crisi, secondo quell'approccio multilaterale, del quale l'Italia è storica e convinta sostenitrice”. La Costituzione italiana prevede forme specifiche di protezione per tutti quei milioni rifugiati costretti da conflitti armati, discriminazioni e violenze a fuggire dal proprio paese, cercando un futuro migliore per sé e per la propria famiglia.

"Servono soluzioni di sistema che contemplino la possibilità di accesso regolare nel nostro Paese, forme di accoglienza volte a facilitare un inserimento graduale, diffuso e sicuro nei diversi territori, verso cui indirizzare gli investimenti nel settore" - afferma il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, auspicando - "che sia quanto prima riconosciuta la piena cittadinanza a coloro che da tempo in Italia, hanno compiuto un completo ciclo scolastico".