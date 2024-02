Guerra in Ucraina, Zelensky: "2024 anno della svolta, speriamo in vertice di pace"

"Il 2024 sarà l'anno della svolta per l'Ucraina": parole del presidente Zelensky che torna a parlare in pubblico tracciando gli obiettivi a due anni dallo scoppio della guerra. La vittoria "dipende da voi", afferma rivolgendosi all'Occidente. E in merito alla controffensiva dello scorso anno, per Zelensky la Russia conosceva già i piani e anticipava le mosse di Kiev. Allo stesso tempo, lascia aperta la porta della soluzione diplomatica, sperando in un vertice di pace in Svizzera in primavera.