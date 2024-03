Guerra: tensione ai confini tra Ucraina e Russia, Occidente invierà nuovi aiuti

Lo scontro tra Mosca e Kiev si sposta nelle zone di confine: partigiani filo-ucraini sono entrati in territorio russo nelle regioni di Belgorod e Kursk, secondo fonti legate agli stessi combattenti. Nelle ultime ore avrebbero preso il controllo di due villaggi e starebbero avanzando in diverse direzioni. Partigiani che hanno anche invitato la popolazione russa a ignorare le elezioni definite “una finzione”.

La Russia fa sapere di aver respinto, in due giorni, diversi tentativi di varcare il confine da parte di formazioni ucraine. Eliminati, secondo Mosca, cento soldati nemici. Non è l'unico fronte d'attacco: decine di droni delle forze ucraine hanno preso di mira il territorio russo colpendo anche una raffineria. Abbattuti almeno 25 droni, afferma il Ministero della Difesa. In giornata la notizia di un aereo da trasporto militare russo con 15 persone a bordo precipitato a 250 chilometri da Mosca. Intanto l'Occidente rinnova il supporto a Kiev. L'Ue stanzierà 4,5 miliardi. Gli Usa annunciano altri 300 milioni di dollari di aiuti militari.