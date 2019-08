Hong Kong: 1,7 milioni di partecipanti alla nuova manifestazione

Ammontano a più di 1,7 milioni le persone che hanno aderito a Hong Kong alla manifestazione pro-democrazia e contro la legge sulle estradizioni in Cina promossa oggi da Civil Human Rights Front, al Victoria Park. È la stima degli organizzatori, che farebbe di quella odierna la seconda mobilitazione più grande delle ultime 11 settimane di proteste, alle spalle della marcia del 16 giugno che raccolse adesioni per 2 milioni di persone. La cifra, secondo i media locali, sarebbe in difetto perché non terrebbe conto di tutti i cortei.

Oltre a essere diventato un mare di ombrelli per la pioggia battente, Victoria Park si è colmata di persone al punto che le vie di accesso sono intasate tanto da spingere gli organizzatori, pur pendente il divieto di marcia, a guidare fuori dal parco parte dei manifestanti. I manifestanti chiedono il ritiro formale delle legge sulle estradizioni in Cina e l'indagine indipendente sull'uso improprio della forza da parte della polizia.