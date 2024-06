Il Consiglio di Sicurezza Onu approva il piano Usa per il cessate il fuoco a Gaza

Gli Stati Uniti incassano un forte sostegno internazionale al piano per una tregua nella Striscia di Gaza: lunedì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione, con 14 sì e l'astensione della Russia, che chiedeva di sostenere l’ultima proposta di Israele per il cessate il fuoco, presentata a fine maggio dal presidente Joe Biden.

Gli Stati Uniti l’avevano presentata dopo giorni di negoziati coi 15 paesi membri del Consiglio di sicurezza, di cui cinque con potere di veto (oltre agli Stati Uniti, Cina, Francia, Russia e Regno Unito). Negli ultimi mesi tre risoluzioni con lo stesso obiettivo erano state bocciate, di cui due proprio dagli Stati Uniti.

La proposta di cessate il fuoco prevede tre distinte fasi e la liberazione di ostaggi. La prima prevederebbe sei settimane di cessate il fuoco, in cui l’esercito israeliano si dovrebbe ritirare dalle aree più popolate della Striscia, mentre Hamas dovrebbe liberare alcuni degli ostaggi rapiti durante gli attacchi dello scorso 7 ottobre, in particolare donne e persone anziane e ferite. In questa prima fase ci sarebbe uno scambio con alcuni prigionieri palestinesi fermati da Israele e verrebbe garantito l’accesso di 600 camion di aiuti umanitari al giorno. La seconda parte prevederebbe la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita e il ritiro completo delle truppe israeliane da Gaza, in ottica di un cessate il fuoco permanente. La terza invece comprenderebbe da un lato la restituzione degli ostaggi israeliani uccisi alle loro famiglie, e dall’altro quello che Biden ha definito un “enorme piano di ricostruzione” del territorio della Striscia con assistenza internazionale.

Il progetto pare essere stato accolto con favore anche da Hamas e Autorità Nazionale Palestinese. Il movimento islamista "dimostri" che vuole davvero il cessate il fuoco e accetti l'accordo, ha affermato il presidente Biden.