Il medico riminese Roberto Scaini racconta l'inferno di Gaza: "Gioco al massacro senza alcuna umanità"

Nel video la testimonianza di Roberto Scaini (medico di Medici Senza Frontiere)

Ospedali al collasso, bambini che vagano per strada alla ricerca di supporto, cadaveri: a raccontare l'inferno a Gaza è Roberto Scaini, medico originario del Riminese che presta servizio per Medici Senza Frontiere. In una video testimonianza diffusa dall'organizzazione il racconto dell'inferno. "Gaza - afferma Scaini - appare come un'area dove si sta giocando il gioco al massacro, dove si sta perdendo qualsiasi concetto di umanità".

Il medico è impegnato proprio nella zona centrale della Striscia, all'ospedale di Al-Aqsa. Qui la situazione "è letteralmente collassata: ci sono centinaia di pazienti, in ogni angolo, ed è difficile anche capire chi sia ancora vivo e chi morto". Molte strutture sanitarie, prosegue, sono state attaccate o rase al suolo. E "nella stanza adibita a camera mortuaria - racconta - arrivano brandelli di corpi di intere famiglie tenuti nei sacchi: gli ultimi brandelli di umanità. Il medico nel video che, come sottofondo, ha suoni di droni e di esplosioni, parla di "situazione devastante". "Sembra il dispaccio da una guerra del medioevo - conclude - invece arriva nel 2024".

