Il rapporto Unhcr sui rifugiati: nel 2020 anno record con 82,4 milioni di persone in fuga

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato, i dati del rapporto annuale dell'Unhcr parlano di cifre record. Nonostante la pandemia, nel 2020 il numero di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani è salito alla cifra record di quasi 82,4 milioni. Un aumento del 4% rispetto al dato, già record, del 2019, di 79,5 milioni di persone in fuga. Fuggono da Siria, Venezuela, Afghanistan, e vengono accolti soprattutto in Turchia. L'unico Paese europeo tra i primi 5 per numero di accoglienza è la Germania. Le prospettive per il futuro non sono rosee, non solo per il perdurare delle guerre, ma anche per l'emergenza climatica, che determina altre fughe. Eppure chi trova accoglienza spesso diventa una risorsa, come è accaduto a Saber, in un campo rifugiati dall'età di 2 anni che non conosceva nessun'altra realtà al di fuori di quella, oggi vincitore di una borsa di studio, a 22 anni, selezionato dall'Università di Milano.

Nel video l'intervento di Carlotta Sami, portavoce Unhcr Italia, Santa Sede e San Marino