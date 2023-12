Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres al Forum di Doha: "A Gaza andiamo verso la catastrofe"

"Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario" a Gaza, dove "la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione": così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando al Forum di Doha, in Qatar. Guterres ha deplorato la "paralisi" delle Nazioni Unite di fronte alla guerra tra Israele e Hamas, dicendosi dispiaciuto che il Consiglio di sicurezza non abbia votato a favore di un cessate il fuoco. Intanto metà della popolazione di Gaza starebbe morendo di fame, secondo il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite Carl Skau e in alcune aree nove famiglie su 10 non riuscirebbero a mangiare tutti i giorni. Almeno 1,93 milioni di persone, pari al 78% della popolazione di Gaza, sono già sfollati interni.