Ilaria Salis, Orban: 'Mi muoverò per un equo trattamento'

"Ho raccontato nei dettagli" il caso di Ilaria Salis alla premier Giorgia Meloni. "Le ho detto che la magistratura non dipende dal Governo ma dal Parlamento. L'unica cosa che sono legittimato a fare è fornire i dettagli sul suo trattamento" in carcere "ed esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban. Ilaria Salis non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest è il primo passo affinché, possa lasciare l'Ungheria.