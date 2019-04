In Cina le prime strisce pedonali "intelligenti", s'illuminano di notte

Beijing Evening News riporta una notizia curiosa ma che potrebbe rivoluzionare la vita dei pedoni di tutto il mondo. A Suzhou, nella provincia di Jiangsu in Cina orientale, è stato inaugurato un sistema di strisce pedonali "intelligenti". È composto da semafori e da una serie di piastrelle luminose, funzionanti solo nelle ore serali, inserite nell'asfalto intorno alle strisce pedonali.

È tutto molto semplice: quando il semaforo per i pedoni diventa verde, le piastrelle si illuminano per rendere chiaramente visibile l'attraversamento sulle strisce. Secondo il quotidiano, anche le città di Lianyungang nella provincia di Jiangsu Province e Hangzhou nella provincia di Zhejiang, hanno inaugurato questi dispositivi. Ad Hangzhou, in particolare, sono stati installati sensori dotati di intelligenza artificiale in grado di comunicare i flussi di pedoni e bici elettriche ai sistemi di analisi del traffico.