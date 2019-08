In Groenlandia il ghiaccio si scioglie a velocità record

L'ondata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato la Groenlandia, accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande isola del mondo, in piena zona artica: ben dieci miliardi di tonnellate si sono disperse nell'oceano in un solo giorno. L'allarme è stato lanciato dall'Istituto Meteorologico della Danimarca, di cui la Groenlandia è territorio semi-autonomo. Il picco mercoledì, in tutto luglio si parla di 197 miliardi di tonnellate (l'acqua contenuta in 400mila piscine olimpioniche).