Israele colpisce tendopoli a Rafah, almeno 40 morti

Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha dichiarato che almeno 40 palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti a seguito degli attacchi aerei nella zona di Tal as Sultan, nel nord-ovest di Rafah, come riporta Al Jazeera. Secondo il ministero, la maggior parte delle vittime erano donne e bambini sfollati presi di mira da "strumenti di uccisione di massa". L'esercito israeliano ha affermato che nel raid sono stati "eliminati il terrorista Yassin Rabia, comandante della leadership di Hamas in Giudea e Samaria, nonché Khaled Nagar, un alto funzionario dell'ala di Hamas in Giudea e Samaria".

Secondo testimoni e diversi video pubblicati online, l’attacco ha anche provocato un enorme incendio in una tendopoli di sfollati dove hanno perso la vita diverse persone, tra cui bambini.

L'attacco ha scatenato la reazione di molti leader dell'Occidente. "Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas. Questa cosa non è più giustificabile", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a SkyTg24 Live in Milano.

Humza Yousaf, ex primo ministro scozzese, ha scritto: “Dopo che la Corte Internazionale ha ordinato a Israele di fermare la sua offensiva militare a Rafah, il governo israeliano bombarda gli sfollati che vivono nelle tende. Uomini, donne e bambini innocenti smembrati e bruciati vivi. Sii testimone delle immagini e chiediti: sei dalla parte giusta della storia?”.

In un post su X, Jagmeet Singh, deputato canadese e leader del Nuovo Partito Democratico, scrive: “Le immagini dell’attacco aereo dell’IDF che colpisce un campo per sfollati palestinesi a Rafah sono terrificanti. Immagini così terribili che non le condividerò. Il mondo sta deludendo il popolo di Gaza. Il Canada sta deludendo il popolo di Gaza”.