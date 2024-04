Israele lancia l'attacco contro l'Iran, colpita una base militare a Esfahan

Israele ha lanciato un attacco all'Iran, colpendo una base militare nella provincia di Esfahan, nella zona centrale del Paese. Lo spazio aereo su Teheran e in altre città è stato chiuso per alcune ore. Esplosioni sono state registrate anche nel sud della Siria, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene di allarme. L'Iran ha ammesso di aver abbattuto dei droni, ma non missili, smentendo le notizie sulle grandi esplosioni. La risposta di Israele all'Iran è arrivata nel giorno del compleanno della Guida Suprema Khamenei, nato il 19 aprile 1939.