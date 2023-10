Israele minaccia di colpire Libano e Iran in caso di attacco diretto. A Gaza 17 camion di aiuti umanitari

Prosegue il conflitto in medio-oriente. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato di ''conseguenze distruttive per gli Hezbollah e per il Libano'' se la milizia decidesse di scatenare una guerra piena contro Israele. Un ministro israeliano ha anche minacciato un attacco diretto all'Iran. Diciassette camion umanitari hanno, intanto, attraversato oggi il valico di Rafah verso la Striscia di Gaza. E' il secondo convoglio in due giorni destinato al territorio palestinese dall'inizio della guerra. Di fronte agli appelli urgenti per garantire l'introduzione a Gaza di scorte di combustibile a fini umanitari, il portavoce militare israeliano ha risposto che Hamas ha provveduto per tempo a mettere da parte un'ingente quantità di diesel.