Joe Biden accetta la nomination alla presidenza: “Rappresenterò tutti gli americani”

Sarà Joe Biden il candidato dem alle presidenziali. Il vice di Barack Obama per due mandati, forte di una lunga esperienza in politica, non sbaglia il 'discorso della vita': "Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L'America è a un punto di volta, questa è un'elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l'anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia". Parla con naturalezza e si rivolge al paese, come fosse già presidente, promettendo di rilanciarlo come fece Roosevelt con il New Deal.

Ha poi attaccato Trump (senza mai nominarlo per nome) e i suoi fallimenti, soprattutto di fronte a "quattro crisi storiche" convergenti come la pandemia, la conseguente crisi economica, l'ingiustizia razziale e il cambiamento climatico. Mentre Biden, se eletto, si affiderà alla scienza. "Questo è il nostro momento, ora dobbiamo uscire dalle tenebre", ha concluso Biden, prima di abbracciare la moglie Jill e concedersi un 'bagno di folla' esultante all'esterno del convention center, dove da ore alcune centinaia di persone in modalità drive-in avevano seguito la convention sui maxi schermi con mascherine e bandiere americane.