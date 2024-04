L’eclissi totale di Sole che ha fermato Usa e Messico [VIDEO]

Le immagini della Nasa

L'eclissi totale di Sole ha fermato buona parte degli Stati Uniti. Nonostante non si tratti di un evento così insolito – ce n'è all'incirca una ogni anno e mezzo –, il suo passaggio su una zona molto popolata, ha creato molto interesse. Tanto che gli alloggi – hotel, motel, b&b, air b&b – sulla striscia in cui si sarebbe potuta osservare l'eclissi, erano sold out da settimane.

Il momento di massimo oscuramento del disco solare è iniziato intorno alle 18:38 (ora italiana) ed è durato circa tre ore. Ma già da un’ora prima era visibile un’eclissi parziale, inizialmente in Messico, da cui provengono le immagini del video.