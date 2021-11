La nuova agenda di Macron: “Rilanceremo la costruzione di reattori nucleari in Francia”

Emmanuel Macron torna a rivolgersi ai francesi sulla situazione Covid e lancia una nuova agenda. Dei 27 minuti di discorso, oltre la metà sono state dedicate a disegnare a 360 gradi la Francia che lui stesso conta di guidare per altri 5 anni dopo le presidenziali del prossimo aprile. A partire dalla conferma sul nucleare: "Per la prima volta da decenni a questa parte - ha detto - rilanceremo la costruzione di reattori nucleari nel nostro paese, continuando a sviluppare le energie rinnovabili". Questo, ha spiegato, "per garantire l'indipendenza energetica della Francia, l'approvvigionamento elettrico del Paese e raggiungere i nostri obiettivi, in particolare la neutralità carbonica nel 2050". Si tratterà quasi certamente di nuovi reattori EPR (European Pressurized Reactor), ma il presidente francese non ha dichiarato quante unità verranno costruire. E oggi Edf, il gigante francese dell'energia, "si rallegra" per l'annuncio. Il presidente di Edf, Jean-Bernard Lévy, ha affermato nel corso di un'audizione in Senato, che "Edf ha lavorato molto con la filiera nucleare per poter affermare che siamo pronti. E siamo pronti".