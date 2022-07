La Russia prova ad attaccare l'sola dei serpenti. Mosca e Kiev verso l'accordo sul grano

L'allarme aereo non dà pace ai cittadini di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Il sindaco della città raccomanda agli abitanti di restare nei rifugi e di non postare foto e video sui social per non rivelare la posizione. Fallito il nuovo tentativo dell'esercito russo di attaccare la strategica Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Le bombe, sganciate nella notte, sono cadute in mare.

La Corea del Nord ha formalmente riconosciuto l'indipendenza delle due repubbliche separatiste filorusse dell'Ucraina orientale: Donetsk e Luhansk. E' la terza nazione al mondo a farlo, dopo Russia e Siria. In risposta, Kiev ha interrotto i rapporti diplomatici con Pyongyang. Intanto, i colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul sono andati a buon fine. La prossima settimana ad Ankara sarà firmata un'intesa sul centro di coordinamento per l'esportazione del grano dal territorio Ucraino.

Mosca ha ribadito la propria disponibilità a consentire corridoi di spedizione sicuri nel Mar Nero per le oltre 25 milioni di tonnellate di cereali bloccate nei porti Ucraini. Il consenso è stato raggiunto anche sui controlli congiunti ai porti di partenza e destinazione e sulla sicurezza delle navi lungo le rotte di trasferimento. Un piano che prevede la possibilità anche per la Russia di esportare grano e fertilizzanti. All'incontro hanno partecipato anche la delegazione turca e i funzionari dell'Onu. Il segretario generale Guterres ha dichiarato: "Si tratta di un passo importante verso un accordo completo".