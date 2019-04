Libia: si rafforza, a Tripoli, la resistenza all'offensiva del Generale Haftar

In Libia proseguono gli scontri, nei dintorni di Tripoli, a seguito dell'offensiva sulla Capitale delle milizie del Generale Haftar. L'OMS conferma un aggravamento del bilancio delle vittime, dall'inizio dei combattimenti. Attualmente si parla infatti di 264 morti e 1.266 feriti. Si rafforza, nel frattempo, la resistenza opposta dai governativi, che controllerebbero ora l'intera area che da Wadi Al Rabie va ad Azizia. Lo ha fatto sapere il portavoce del Ministero dell'Interno dell'Esecutivo Sarraj. Oggi, al Cairo, si terrà una riunione di emergenza della troika dell'Unione Africana: convocata per discutere delle crisi in atto in Libia e Sudan.