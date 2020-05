Media, Trump vuole ridurre immunità legale dei social

Donald Trump sta preparando un ordine esecutivo che potrebbe ridurre l'immunità di cui godono i social media per i contenuti dei loro siti proteggendoli da eventuali cause. Lo scrivono i media Usa. Il provvedimento renderebbe più facile per le autorità regolatorie (in tal caso la Federal Trade commission) intervenire per accertare se compagnie come Twitter, Fb, Google e Youtube sopprimono la libertà di espressione quando sospendono gli utenti o cancellano i loro post.