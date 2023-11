Mezzaluna Rossa Egiziana: “Israele ha bloccato 58 ambulanze dirette a Gaza”

Prosegue la tregua tra Hamas e Israele che ha ricevuto l'elenco di ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi a Gaza. La lista verrà comunicata alle famiglie prima che i nomi vengano resi pubblici. Stati Uniti e Qatar, mediatori dell'operazione di scambio di detenuti e ostaggi, premono per estendere la tregua e aumentare l'assistenza umanitaria.

Il Segretario di Stato Americano Antony Blinken la settimana prossima sarà in Israele e Cisgiordania, mentre una delegazione del Qatar è già nello stato ebraico per discutere i possibili sviluppi dei negoziati. Nuovo avvertimento intanto dell'esercito israeliano rivolto ai palestinesi che si trovano nel sud della striscia: “Nessuno tenti di raggiungere il settore nord”. Vietato anche l'ingresso in mare e avvicinarsi a meno di un chilometro dalla linea di demarcazione con Israele. Una valutazione dell'Oms sui rifugiati rileva diarrea diffusa e infezioni respiratorie tra bambini e neonati senza poter essere curati. Anche i pazienti con malattie croniche come cancro, malattie cardiache o diabete non ricevono alcun trattamento.

Fonti egiziane denunciano che Israele ha bloccato l'ingresso di 58 ambulanze a Gaza provenienti da vari Paesi del mondo: solo 18 sarebbero entrate dal valico di Al-Awja, nel Sinai centrale, e 11 sono in attesa da due giorni.