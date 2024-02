Mosca, Dmitry Medvedev: "Truppe russe potrebbero arrivare a Kiev"

Il 24 febbraio saranno due anni dall'inizio del conflitto ma il Cremlino non intende fare passi indietro. Le truppe russe potrebbero spingersi infatti fino a Kiev, come annunciato dall'ex presidente russo Dmitry Medvedev in un'intervista a diversi media del paese: "Riguardo a Odessa – afferma l'attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale - posso semplicemente dire, torna a casa! Questa è la nostra città, russa e della Russia".

A stretto giro arrivata la replica del portavoce della Commissione europea per gli affari esteri Peter Stano: “Possiamo semplicemente consigliare qualche consulenza e assistenza mentale all'eterno numero due russo – afferma - ma non sono sicuro che lo Stato russo con i miliardi che spreca in questa guerra illegale contro l'Ucraina possa permettersele”. Le forze di Mosca intanto conquistano il villaggio di Pobeda, nella regione ucraina di Donetsk, dove si trova anche Avdiivka, caduta la settimana scorsa. Nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della difesa russo, sarebbero stati eliminati 410 soldati ucraini.

In Italia la Farnesina convoca l'ambasciatore russo Paramonov dopo la notizia, diffusa dal Times, che Alexei Navalny sarebbe stato ucciso “con un pugno al cuore - tecnica da Kgb - dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento”. Intanto la madre del dissidente fa ricorso contro il rifiuto di rilasciare la salma del figlio, mentre il governo britannico sanziona sei presunti responsabili della morte del dissidente russo.