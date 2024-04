Netanyahu a Teheran: "aspetterete nervosi il nostro attacco"

Netanyahu afferma che "Israele risponderà all'attacco dell'Iran, ma lo farà in maniera saggia e non di pancia". Teheran dovrà aspettare "nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco", aggiunge il premier israeliano. "Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta ancora più forte", minacciano le forze armate dell'Iran. Fonti militari affermano che la Giordania ha concesso a Israele il suo spazio aereo per abbattere i missili lanciati domenica da Teheran. Quel giorno l'Iran ha chiuso per precauzione le sue centrali nucleari, rende noto l'Aiea.

Oggi riunione virtuale d'emergenza dei ministri degli Esteri dell'Ue. Xi riceve Scholz a Pechino.